"Добро возвращается!": ростовчане спасли ежей, застрявших в глубокой канаве
Целое семейство ежей едва не погибли, застряв в искусственной глубокой канаве в роще у реки Темерник. Девять зверьков не могли выбраться и едва не погибли, если бы им на помощь не пришли неравоужные ростовчане, оказавшиеся неподалеку.
- 8 из них были отпущены на волю, подальше от места происшествия, а один отправился на реабилитацию. Он быстро поправляется, жалоб нет, яблоки уплетает, - сообщил один из спасателей в социальных сетях.
Девять ежей вытащили из канавы возле реки Темерник. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
По его словам, сейчас ежик чувствует себя гораздо лучше и вскоре сможет вернуться домой.
Люди принялись хвалить спасателей и благодарить за доброе дело: "Вот это люди","Какие молодцы", "побольше бы таких неравнодушных","Добро всегда во возвращается!", "Хороших людей больше, ребята, вы - красавцы ", "Хорошо, что у нас еще остались неравнодушные люди".
ИСТОЧНИК KP.RU