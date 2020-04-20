2020-04-20T10:36:41+03:00
Общество

"Добро возвращается!": ростовчане спасли ежей, застрявших в глубокой канаве

Животные могли погибнуть, если бы не помощь со стороны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасенных ежей опустили на свободу. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Спасенных ежей опустили на свободу. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Целое семейство ежей едва не погибли, застряв в искусственной глубокой канаве в роще у реки Темерник. Девять зверьков не могли выбраться и едва не погибли, если бы им на помощь не пришли неравоужные ростовчане, оказавшиеся неподалеку.

- 8 из них были отпущены на волю, подальше от места происшествия, а один отправился на реабилитацию. Он быстро поправляется, жалоб нет, яблоки уплетает, - сообщил один из спасателей в социальных сетях.

Девять ежей вытащили из канавы возле реки Темерник. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Девять ежей вытащили из канавы возле реки Темерник. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

По его словам, сейчас ежик чувствует себя гораздо лучше и вскоре сможет вернуться домой.

Люди принялись хвалить спасателей и благодарить за доброе дело: "Вот это люди","Какие молодцы", "побольше бы таких неравнодушных","Добро всегда во возвращается!", "Хороших людей больше, ребята, вы - красавцы ", "Хорошо, что у нас еще остались неравнодушные люди".

ИСТОЧНИК KP.RU

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