21 Апр 2020 2020-04-21T17:26:16+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: жителей донского региона, прилетевших из Таиланда, развезут по населенным пунктам на микроавтобусах. Вернувшихся людей будут сопровождать медики. Об этом рассказали во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Рейс прибывает в аэропорт вечером во вторник, 21 апреля. По предварительной информации, в регион доставят 36 жителей Ростовской области, 20 из которых являются жителями Ростова. Пассажиров из Ставропольского и Краснодарского краев, а также Крыма посадят в автобусы и отправят домой. Жителей Пензы, Марий Эла и Мурманской области по прилету поместят в обсерватор на две недели.

Известно, что дончан развезут на микроавтобусах до мест фактического проживания. Сопровождать прилетевших пассажиров будут медицинские работники.

Всем прилетевшим из Таиланда придется самоизолироваться на срок не менее 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU