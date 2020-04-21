2020-04-21T17:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусах

Их будут сопровождать медики
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусахСамоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусахФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: жителей донского региона, прилетевших из Таиланда, развезут по населенным пунктам на микроавтобусах. Вернувшихся людей будут сопровождать медики. Об этом рассказали во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Рейс прибывает в аэропорт вечером во вторник, 21 апреля. По предварительной информации, в регион доставят 36 жителей Ростовской области, 20 из которых являются жителями Ростова. Пассажиров из Ставропольского и Краснодарского краев, а также Крыма посадят в автобусы и отправят домой. Жителей Пензы, Марий Эла и Мурманской области по прилету поместят в обсерватор на две недели.

Известно, что дончан развезут на микроавтобусах до мест фактического проживания. Сопровождать прилетевших пассажиров будут медицинские работники.

Всем прилетевшим из Таиланда придется самоизолироваться на срок не менее 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый председатель Контрольно-счетной палаты назначен в Ростове
Жителям Ростовской области придется полностью оплачивать штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жена футболиста Дмитрия Тарасова поучаствовала в челлендже вместе с конкурсантками "Мисс Мира"
Сбежавший в Шахтах мужчина с коронавирусом может направляться в Волгоградскую область
В Ростове-на-Дону планируют открыть купальный сезон с июня
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова во время пандемии коронавируса стала волонтером для ветеранов и пенсионеров
В Ростове голодные горожане ограбили продуктовый магазин
Греются на весеннем солнце: в Ростове замечена семья черепашек
ФК «Ростов» планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым
В Ростове-на-Дону задержали похитителя металла
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомно
В Ростове за нарушение самоизоляции выписала штрафов почти на два миллиона рублей
В администрации Ростова рассказали о пустующих пунктах выдачи пропусков
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусах
Самоизоляция в Ростове 2020: на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: две беременные заболели COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях
Эксперты Сколково проводят третью сессию проектирования Южного научно-образовательного центра
Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионере редко болеют COVID-19
В Ростове значительно упал уровень самоизоляции граждан
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: цены на хлеб останутся на прежнем уровне