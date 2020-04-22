Хорошие новости: За месяц на 20% увеличилось количество пользователей «Личного кабинета» ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр»

22 Апр 2020 2020-04-22T13:10:55+03:00

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С начала апреля около 1500 жителей Ростовской области зарегистрировались в «Личном кабинете» на сайте регоператоров по обращению с отходами ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр». Сегодня электронными сервисами регоператоров активно пользуются 7,7 тысяч человек.

- Режим самоизоляции переориентировал нас всех на онлайн-взаимодействие, - отмечает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. – Для того, чтобы у потребителей не возникало неудобств, а онлайн-сервис был прост и удобен, мы усовершенствуем интерфейс «Личного кабинета» и сайтов компаний-региональных операторов.

«Личный кабинет» доступен для всех, кто получает квитанции от регоператора. Через него потребители могут отслеживать платежи, скачивать и распечатывать квитанции, не дожидаясь пока их принесут на дом.

Кроме того, есть возможность оплатить коммунальную услугу онлайн. Интернет-эквайринг доступен по Сальскому, Волгодонскому, Морозовскому МЭОКам и Мясниковскому району. В ближайшее время оплата онлайн на сайте регоператора будет предоставлена и жителям Ростова-на-Дону.

Также на сайте регоператора значительно расширится список платёжных агентов для оплаты коммунальной услуги в режиме онлайн.

Напомним, чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», жителям и юрлицам Ростова-на-Дону и Мясниковского МЭОКа достаточно зарегистрироваться на сайте www.rostov.clean-rf.ru. Для Сальского, Морозовского и Волгодонского МЭОКов он доступен по ссылке - https://don-eco.clean-rf.ru/login.php.

При регистрации в «Личном кабинете» необходимо выбрать категорию абонента («юридическое» или «физическое лицо»), а также указать ИНН/КПП (для юрлиц) либо номер лицевого счета (для физлиц).

Информация по расчетам в «Личном кабинете» обновляется в течение суток после регистрации на сайте.

При возникновении вопросов, связанных с работой «Личного кабинета», можно обращаться в техподдержку по номеру телефона +7 995 904 98 94 (пн-пт с 10:00 до 19:00).