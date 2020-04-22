Супруга игрока ФК «Ростова» Алана Мамаева решила избавиться от лишнего веса

22 Апр 2020 2020-04-22T17:53:23+03:00

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На самоизоляции жена Павла Мамаева решила привести себя в форму. Женщина попросила у подписчиков поделиться секретами стройности и красоты.

- Друзья, делитесь советами, я вешу 59 при норме 53, как скинуть 5 кг, и при этом есть, и не голодать, - спросила Алана Мамаева в своем профиле в Instagram.

Брюнетка уточнила, что ее рост составляет 178 сантиметров.

alana_mamaeva Алана Мамаева воспитывает двоих детей

Многие посчитали, что никакие диеты жене футболисте не требуется. По мнению большинства, она выглядит стройной и подтянутой, а если сбросит еще хоть пару кг, то станет болезненно стройной.

Люди принялись отговаривать Алана Мамаеву от затеи: "Вы- красотка, нет необходимости худеть"," Алана не выводи меня, какой худеть тебе", "Вы и так очень худая, куда же еще меньше?", "Зачем же сбрасывать вес, когда лишнего ничего и так нет" и т.д.

alana_mamaeva Алана Мамаева ездила на сборы с мужем в ОАЭ

ИСТОЧНИК KP.RU