2020-04-22T17:53:23+03:00
Общество

Супруга игрока ФК «Ростова» Алана Мамаева решила избавиться от лишнего веса

Брюнетка решила спросить совета у подписчиков
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Алана Мамаева решила сбросить лишний вес. Фото: Instagram Алана МамаеваАлана Мамаева решила сбросить лишний вес. Фото: Instagram Алана Мамаева
Изменить размер текста:

На самоизоляции жена Павла Мамаева решила привести себя в форму. Женщина попросила у подписчиков поделиться секретами стройности и красоты.

- Друзья, делитесь советами, я вешу 59 при норме 53, как скинуть 5 кг, и при этом есть, и не голодать, - спросила Алана Мамаева в своем профиле в Instagram.

Брюнетка уточнила, что ее рост составляет 178 сантиметров.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Алана Мамаева воспитывает двоих детей
4365 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие посчитали, что никакие диеты жене футболисте не требуется. По мнению большинства, она выглядит стройной и подтянутой, а если сбросит еще хоть пару кг, то станет болезненно стройной.

Люди принялись отговаривать Алана Мамаеву от затеи: "Вы- красотка, нет необходимости худеть"," Алана не выводи меня, какой худеть тебе", "Вы и так очень худая, куда же еще меньше?", "Зачем же сбрасывать вес, когда лишнего ничего и так нет" и т.д.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Алана Мамаева ездила на сборы с мужем в ОАЭ
7351 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24