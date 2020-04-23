2020-04-23T17:28:37+03:00
Экономика

В Ростовской области сократилось производство мясной продукции

Разница с прошлым годом составила 6%
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
По данным Ростовстата по итогам января-марта 2020 на Дону сократилось производство мяса на 6%.По данным Ростовстата по итогам января-марта 2020 на Дону сократилось производство мяса на 6%.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Как следует из сообщения Ростовстата, в донской регионе по итогам января-марта текущего года зафиксировано снижение производства мясной продукции.

По данным ведомства, в донских хозяйствах всех категорий было произведено 57,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — и это на 6% меньше, чем в 2019 году.

Однако отрицательная динамика по мясу не распространилась на производство яиц. Оно осталось на том же уровне, что и год назад и составило 432,6 млн шт. Кроме того, статистическое ведомство отметил небольшой прирост молочной продукции - 1,2% (179,1 тыс. тонн).

Напомним, что ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о том, что сельхозотрасль в последние годы находится в передовиках. По его словам, прошедший год тоже был вполне удачным, а селяне отработали на «отлично». В итоге, по результатам работы отрасли в 2019 году ожидается прирост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сельское хозяйство заработало за год больше 25 миллиардов долларов

Патрушев доложил президенту о новых рекордах по мясу, молоку и овощам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новой волне коронаируса в Китае винят Россию
В Ростове правоохранитель на служебном авто протаранил движущуюся ж/д платформу
Вирусолог Александр Лукашев предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Матчи российского чемпионата по футболу могут доиграть в Ростове
На Дону за последние сутки выписали больше 200 штрафов
В Ростовской области льготная стерилизация кошек и собак пройдет в особых условиях из-за коронавируса
В Ростовской области сократилось производство мясной продукции
У ростовчанки изъяли шесть килограммов запрещены пилюль для похудения
Волгодонские атомщики уделяют особое внимание безопасности АЭС
В донской столице идет замена лифтового оборудования
Жителей Ростовской области обязали указывать контактные данные при покупке билетов на поезд
Пенсионер из Ростовской области нанял киллера для двух бизнесменов из-за страха потерять земелю
Парень из Ростовской области угнал у друга мотоцикл
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Немецкие ученые выяснили, что смертность от COVID-19 ниже, чем от гриппа
Психолог МЧС: используйте самоизоляцию для общения с семьей
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно в каких городах за сутки зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19
Донские власти рассказали, нужно ли иметь разрешения клиентам такси
Житель Ростовской области угнал мотоцикл друга
В Ростове-на-Дону на Западном Land Rover на зебре сбил пенсионера
В Ростовской области объявили конкурс граффити ко Дню Победы
Ростовчанка несколько дней расплачивалась в магазинах чужой банковской картой
В Ростове-на-Дону закончили выдавать пропуска для передвижения по городу
"Мисс Россия" Татьяна Котова поделилась секретами счастья на самоизоляции
В Ростовской области хуторянину три года удавалось скрывать убийство своего знакомого
Ростовские власти завершили выдачу спецпропусков
Ростовский зоопарк из-за коронавируса просит горожан о помощи
В Новочеркасске при пожаре в доме спасли человека
THE University Impact Rankings: ЮФУ вошел в список 200 лучших вузов по всему миру