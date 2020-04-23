В Ростовской области сократилось производство мясной продукции

23 Апр 2020 2020-04-23T17:28:37+03:00

По данным Ростовстата по итогам января-марта 2020 на Дону сократилось производство мяса на 6%. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Как следует из сообщения Ростовстата, в донской регионе по итогам января-марта текущего года зафиксировано снижение производства мясной продукции.

По данным ведомства, в донских хозяйствах всех категорий было произведено 57,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — и это на 6% меньше, чем в 2019 году.

Однако отрицательная динамика по мясу не распространилась на производство яиц. Оно осталось на том же уровне, что и год назад и составило 432,6 млн шт. Кроме того, статистическое ведомство отметил небольшой прирост молочной продукции - 1,2% (179,1 тыс. тонн).

Напомним, что ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о том, что сельхозотрасль в последние годы находится в передовиках. По его словам, прошедший год тоже был вполне удачным, а селяне отработали на «отлично». В итоге, по результатам работы отрасли в 2019 году ожидается прирост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU