Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин поделился трогательным семейным снимком с дочками

27 Апр 2020 2020-04-27T10:03:56+03:00

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Всего несколько недель назад в семье главного тренера "Ростова" произошло радостное событие. Наставник желто-синих стал папой пятой дочки. Во время самоизоляциии Валерий Карпин посвящает все свободное время своей семье, поэтому скучать ему не приходится.

Так, ФК "Ростов" поделился трогательным семейным снимком своего главного тренера.

Судя по фото, скучать многодетному отцу не приходится. На снимке Валей Карпин трогательно обнимает двух дочек: Дарью и новорожденную Александру.

- Нашему главному тренеру на самоизоляции скучать не приходится, – подписали фотографию в Facebook.

Напомним, в семье Валерия Карпина и его жены Дарьи Гордеевой дочка Александра родилась 4 апреля. Главный тренер поделился той новостью в социальных сетях, а спустя пару ней стал размещать в свое профиле снимки с новорожденной малышкой Многие подписчики посчитали, что Валерий Карпин отличный отец.

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ИСТОЧНИК KP.RU