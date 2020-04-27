2020-04-27T13:48:15+03:00
Общество

Лжеинвалид из Ростовской области получил условный срок за поддельные документы

Он полностью признал свою вину
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина полностью признал свою винуМужчина полностью признал свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В течение трех лет житель Ростовской области незаконно получал пособие по инвалидности. Как сообщили в южной транспортной прокуратуре, на его счет поступило около 700 тысяч рублей, хотя инвалидности у него не было.

В отделение пенсионного фонда обратился инспектор таможенного поста в Гуково обратился в местное отделение Он написал заявление на получение ежемесячных выплат по инвалидности второй группы, хотя права на них не имел. Мужчина предоставил подложные документы.

Во время судебного заседания осужденный признал свою вину полностью.

- Суд назначил наказание в виде 1,5 лет условно, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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