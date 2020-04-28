Дончанка лишилась крупной суммы денег из-за мошенника

28 Апр 2020 2020-04-28T10:36:49+03:00

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Жительница Таганроге лишилась части своих накоплений, доверившись мошеннику, который преставился сотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Потерпевшая ответила на телефонный звонок. Парень представился сотрудником банка и попросил сообщить данные банковской карты и секретный код. Все это делалось якобы с целью предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета.

После этого у постращавшей жительницы Таганрога пропали с банковской карты 19 тысяч рублей. Когда потерпевшая женщина поняла, что ее обманули, то сразу же обратилась в полицию, где написала заявление о списании денег. В заявлении она подробно расписала все обстоятельства произошедшей кражи 19 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU