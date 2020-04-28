2020-04-28T13:00:04+03:00
Общество

Хорошие новости: дети рисуют безопасный труд своих родителей в Ростовской АЭС

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Винокуров Александр, 10 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСВинокуров Александр, 10 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Юные художники Волгодонска приняли участие в VI конкурсе детских рисунков и плакатов «Безопасный труд глазами детей». Конкурс приурочен к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

Костин Илья, 11 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Костин Илья, 11 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В сложившихся условиях конкурс проводился в онлайн-формате. Дети рисовали плакаты и рисунки, затем их фотографировали и присылали специалистам управления информации и общественных связей Ростовской АЭС, а те, в свою очередь, размещали творческие работы на страницах атомной станции в соцсетях.

- Вначале мы беспокоились по поводу того, что наш традиционный конкурс, посвященный Всемирному дню охраны труда, в таком формате не найдет отклик среди участников. Но как хорошо, что мы ошибались. Юные художники поддержали нашу инициативу, и в итоге в конкурсе приняли участие 48 детей, и их количество по сравнению с прошлым годом не уменьшилось, - отметил начальник УИОС Ростовской АЭС Сергей Игнатовский.

- По сути завершился прием конкурсных работ. А вот церемонию награждения участников нашего конкурса мы обязательно проведем. Пока открытым остается вопрос о самой дате торжественного мероприятия, но я хочу заверить наших юных помощников, что награждение всех участников обязательно состоится, – пообещал начальник отдела охраны труда Ростовской АЭС Константин Невечеря. - Но уже сейчас я готов высказать вам слова благодарности и признательности за ваше творчество. Своими плакатами и рисунками вы показываете, как важно выполнять требования охраны труда и технику безопасности.

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