2020-04-28T16:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Василий Голубев рассказал, как будут снимать режим самоизоляции на Дону

План губернатора состоит из четырех этапов
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Василий Голубев рассказал о плане по снятию ограничений из-за коронавируса. Фото: donland.ruВасилий Голубев рассказал о плане по снятию ограничений из-за коронавируса. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Донской глава Василий Голубев сообщил о том, что у региональных властей есть четкий план, по которому будут постепенно сниматься ограничения из-за коронавируса. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, его начнут реализовать. Состоит план из четырех последовательных этапов, заявил губернатор.

Однако до тех пор, пока эпидситуация в регионе остается напряженной, ограничительные меры останутся в силе. В сложный период пандемии особое внимание местных властей направлено на помощь областным предприятиям.

- На особом контроле – работа системообразующих предприятий. Их мониторинг мы проводим на постоянной основе и еженедельно подводим итоги. Статистические наблюдения позволяют получать оперативную информацию об их состоянии и заблаговременно выявлять различные риски в их деятельности, - отметил губернатор,

Донской глава напомнил о существенном расширении списка системообразующих предприятий Ростовской области с 173 до 448. Также этот перечень были включены организации, ведущие деятельность в системе ЖКХ. Их стабильная работа особенно важна для социального самочувствия граждан в сложный период вирусной пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове на железнодорожном вокзале поставили дозаторы с антисептиками для рук
Свыше двух миллионов рублей могут заплатить нарушители самоизоляции на Дону
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил по скидке курорт в Греции
Сломавший ногу футболист Дмитрий Тарасов с женой от скуки залез на крышу
В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом
Ростовчанин лишился денег из-за сим-карты
Более двух тысяч волонтеров помогают пенсионерам Ростовской области во время самоизоляции
На стадионе "Ростов-Арена" обновили газон
Василий Голубев рассказал, как будут снимать режим самоизоляции на Дону
Истребители в небе: над Ростовом провели репетицию воздушной части парада Победы
Крупная змея в ЗЖМ Ростова-на-Дону напугала горожан
Жители Ростовской области обратились за помощью к спасателям в «Службу-112» 10 миллионов раз
В Ростове нашли поджигателя Кумженской рощи
Дончанка обокрала знакомого на 30 тысяч рублей
Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму на два года за ловлю рыбы
Срочная новость: в Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют разрешения у водителей
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: где и когда
Власти региона рассказали, как получить выплату в пять тысяч рублей на ребенка
Хорошие новости: дети рисуют безопасный труд своих родителей в Ростовской АЭС
О приближающемся к Земле астероиде рассказал ученый ЮФУ
В небе над Ростовом заметили военные истребители
Под Ростовом военный госпиталь вскоре начнет принимать больных с коронавирусом
Жительница Ростовской области спаслась от изнасилования благодаря бойцовским навыкам
Пост заместителя главы администрации Новочеркасска заняла Елизавета Жиркова
Дончанка лишилась крупной суммы денег из-за мошенника
Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка