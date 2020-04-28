Василий Голубев рассказал, как будут снимать режим самоизоляции на Дону

28 Апр 2020 2020-04-28T16:42:46+03:00

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Донской глава Василий Голубев сообщил о том, что у региональных властей есть четкий план, по которому будут постепенно сниматься ограничения из-за коронавируса. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, его начнут реализовать. Состоит план из четырех последовательных этапов, заявил губернатор.

Однако до тех пор, пока эпидситуация в регионе остается напряженной, ограничительные меры останутся в силе. В сложный период пандемии особое внимание местных властей направлено на помощь областным предприятиям.

- На особом контроле – работа системообразующих предприятий. Их мониторинг мы проводим на постоянной основе и еженедельно подводим итоги. Статистические наблюдения позволяют получать оперативную информацию об их состоянии и заблаговременно выявлять различные риски в их деятельности, - отметил губернатор,

Донской глава напомнил о существенном расширении списка системообразующих предприятий Ростовской области с 173 до 448. Также этот перечень были включены организации, ведущие деятельность в системе ЖКХ. Их стабильная работа особенно важна для социального самочувствия граждан в сложный период вирусной пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU