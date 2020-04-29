ФК "Ростов" может продолжить участие в чемпионате России по футболу с июня

29 Апр 2020 2020-04-29T16:54:33+03:00

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Футболисты "Ростова" вскоре могут восстановить тренировки. Как рассказали в пресс-службе РПЛ, матчи планируют возобновить летом.

Игры запланированы в период с середины июня по август. Сейчас сообщается о двух предполагаемых датах - 21 и 28 июня 2020 года. Все зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указов властей. РПЛ также заявила о разработке регламента для возможного проведения матчей без зрителей.

В последний раз "Ростов" сыграл с ФК "Локомотив". Желто-синие проиграли москвичам со счетом 1:3 и теперь занимают четвертое место в турнирной таблице 22-го тура РПЛ.

Из-за угрозы распространением вируса с середины марта до неопределенного срока приостановили все футбольные чемпионаты. Ростовчане должны были сыграть с "Сочи" и "Арсеналом", но матчи пока так и не были проведены.

ИСТОЧНИК KP.RU