2020-04-30T10:17:13+03:00
Общество

Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей

Теперь злоумышленников ищут полиция
Ольга ГОПАЛО
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Деньги могут пропасть не только из конверта.Деньги могут пропасть не только из конверта.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию города Батайска обратилась местная жительница, которая рассказала, что с ее счета списали внушительную сумму денег банкиры. Сотрудники полиции сразу же стали выяснять, в чем дело, и поняли, что женщина попала на удочку мошенников.

Как рассказала сама доверчивая горожанка, в тот день ей на мобильный позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он объяснил, что причиной звонка стали сомнительные операции по ее банковскому счету, и предложил заблокировать карту.

- Затем мужчина предложил сообщить ему код из смс, который пришел на ее мобильный телефон, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Женщина продиктовала злоумышленнику секретный код, после чего с ее банковской карты были списаны 285 тысяч рублей.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь полицейским предстоит найти злодеев.

В свою очередь в ведомстве напоминают, что злоумышленники часто звонят с разных номеров, выясняют данные хозяина карты и называют потенциальную жертву по имени и отчеству, чтобы ввести в заблуждение. Необходимо помнить, что работники банка никогда не выясняют данные о картах у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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