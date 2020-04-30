Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае

30 Апр 2020 2020-04-30T10:24:29+03:00

На борт самолета будут допущены люди, проживающие в других регионах

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Еще одну группу ростовских туристов из Таиланда вывезут из Пхукета в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

Полет будет осуществляться из города Пхукета. Вылет рейса SVR3645 запланирован на 3 мая в 00:10 (по местному времени).

- На борт самолета будут допущены только жители Башкирии, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана, Удмуртии, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

Стоит отметить, что недавно в Платов прилет самолет с туристами и другого города Таиланда - Бангкока. Лайнер совершил совершил посадку в аэропорту Сочи, чтобы высадить местных жителей. Всех прибывших отправили на карантин, который они обязаны соблюдать в течение 14-ти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU