В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по коммуналке

7 Май 2020 2020-05-07T13:00:44+03:00

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В пятницу, 8 мая, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее проведут в донском министерстве труда и социального развития.

Так, с 14:00 до 16:00 у телефона будут дежурить сотрудники ведомства, которые компетентно ответят на все вопросы дозвонившихся. Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно узнать, кому положены субсидии, каков их размер, какие документы нужны для их оформления, куда направлять бумаги и как получать льготу.

Однако если вы не успеете дозвониться в указанное чиновниками время, то можно будет сделать это в любое другое. Телефон горячей линии министерства труда работает ежедневно в рабочие часы ведомства, а в остальное время там работает автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU