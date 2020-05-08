В Ростовской области появился справочник о мерах соцподдержки людей во время самоизоляции
Новый информационный справочник о мерах социальной поддержки жителей Ростовской области из-за коронавируса появился в регионе. Решение о его выпуске было принято в Законодательном собрании.
Опубликованная в справочнике информация будет полезна людям, нуждающимся в социальной помощи, например, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, малоимущим и другим категориям граждан.
В главах пособия описаны льготы, размеры выплат, а также телефоны специалистов, которые могут ответить на вопросы людей.
Люди смогут узнать о том, как действовать в той или иной ситуации. Читателям будут даны ответы на вопросы, например, о выплате кредита, получении услуг или действиях с приобретенными туристическими путевками.
ИСТОЧНИК KP.RU