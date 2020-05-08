В Ростовской области появился справочник о мерах соцподдержки людей во время самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T11:04:33+03:00

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Новый информационный справочник о мерах социальной поддержки жителей Ростовской области из-за коронавируса появился в регионе. Решение о его выпуске было принято в Законодательном собрании.

Опубликованная в справочнике информация будет полезна людям, нуждающимся в социальной помощи, например, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, малоимущим и другим категориям граждан.

В главах пособия описаны льготы, размеры выплат, а также телефоны специалистов, которые могут ответить на вопросы людей.

Люди смогут узнать о том, как действовать в той или иной ситуации. Читателям будут даны ответы на вопросы, например, о выплате кредита, получении услуг или действиях с приобретенными туристическими путевками.

ИСТОЧНИК KP.RU