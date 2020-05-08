2020-05-08T13:17:34+03:00
Общество

Колдунья из Ростовской области пойдет под суд за обман пенсионерки

Женщина обещала снять порчу с бабушки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские проверяют причастность женщины к аналогичным преступлениям в других регионах. Фото: Архив КППолицейские проверяют причастность женщины к аналогичным преступлениям в других регионах. Фото: Архив КП
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42-летняя ростовчанка обещала снять порчу с 83-летней жительницы Владимирской области за несколько сотен тысяч рублей. Но магический ритуал пошел не по плану, и доверчивая пенсионерка осталась с "порчей", а также без крупной суммы денег.

Дончанка разыграла перед доверчивой бабулей настоящий спектакль. Она подошла в Коврове к 83-летней старушке и сказала, что на нее навели сильную порчу. Прямо во время этого разговора откуда не возьмись появилась благодарная клиентка, которая расхваливала колдунью за лечение матери. Отзывы произвели сильное впечатление на пенсионерку. 83-летняя женщина отдала мошеннице сначала 26 тысяч рублей, а потом еще 195 тысяч рублей.

В какой-то момент удача отвернулась от ростовской колдуньи. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу.

Сейчас ростовчанка задержана. Проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений. Все материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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