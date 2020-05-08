Житель Аксая убил сожительницу и попытался поджечь дом

8 Май 2020 2020-05-08T16:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области осудят 32-летнего жителя Аксая. Как сообщает СУ СК по региону, его обвиняют в убийстве и поджоге.

По материалам дела, подозреваемый в декабре прошлого года расправился со своей сожительницей после бытовой ссоры. Разъяренный мужчина будучи пьяным убил гражданскую жену 10 ударами кухонным ножом.

- Подозреваемый предпринял попытку поджечь дом, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU