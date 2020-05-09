Сотрудники ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» рассказали о своих героях
Региональные операторы присоединились к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн».
В видеоролике, размещённом в социальных сетях, рассказывается о доблести, подвигах и наградах дедов и прадедов-ветеранов сотрудников компаний.
Бесценен тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды в войне против немецко-фашистских захватчиков.
- Мы помним о тех, кто ценой своей жизни добыл Победу, обеспечил мирное небо для нас. Сегодня мы с восхищением слушаем рассказы тех ветеранов, с кем еще есть возможность пообщаться лично. А также помним истории и судьбы героев уже покинувших нас. Нам важно хранить память о предках и знать свою историю. Это наши с вами корни. Это наша с вами сила, - говорится в сообщении.
Региональные операторы присоединились к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн».Видео: ГК «Чистый город»
ИСТОЧНИК KP.RU