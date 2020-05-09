Сотрудники ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» рассказали о своих героях

9 Май 2020 2020-05-09T18:02:40+03:00

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Региональные операторы присоединились к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн».

В видеоролике, размещённом в социальных сетях, рассказывается о доблести, подвигах и наградах дедов и прадедов-ветеранов сотрудников компаний.

Бесценен тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды в войне против немецко-фашистских захватчиков.

- Мы помним о тех, кто ценой своей жизни добыл Победу, обеспечил мирное небо для нас. Сегодня мы с восхищением слушаем рассказы тех ветеранов, с кем еще есть возможность пообщаться лично. А также помним истории и судьбы героев уже покинувших нас. Нам важно хранить память о предках и знать свою историю. Это наши с вами корни. Это наша с вами сила, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778172" frameborder="0"></iframe> Региональные операторы присоединились к патриотической акции «Бессмертный полк онлайн».Видео: ГК «Чистый город»

ИСТОЧНИК KP.RU