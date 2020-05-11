2020-05-11T10:52:44+03:00
Общество

При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина

Он не смог выбраться из огня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар тушили 16 человекПожар тушили 16 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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30-летний мужчина и Таганрога умер при пожаре в частном одноэтажном дом на улице Кольцовской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, погибший задохнулся дымом. Во время пожара мужчина не смог покинуть дом. Его обнаружили пожарные во время тушения пламени, но спасти жизнь дончанина не удалось.

- Огнем было охвачено 33 квадратных метра. В тушении участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - отметили в ведомстве.

Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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