Президент РФ объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая

11 Май 2020 2020-05-11T16:53:43+03:00

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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин во время совещания обратился к россиянам со словами о том, что за время нерабочих дней удалось сохранить тысячи жизней.

- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, -цитирует kp.ru Владимира Путина.

По его словам, сейчас главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье и безопасность людей. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета было поручено разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в апреле президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Рекомендацию получили организации и компании по всей стране на срок до 11 мая, включительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

ИСТОЧНИК KP.RU