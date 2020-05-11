Президент РФ объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин во время совещания обратился к россиянам со словами о том, что за время нерабочих дней удалось сохранить тысячи жизней.
- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, -цитирует kp.ru Владимира Путина.
По его словам, сейчас главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье и безопасность людей. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета было поручено разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в апреле президент призвал граждан по возможности оставаться дома с сохранением зарплат. Рекомендацию получили организации и компании по всей стране на срок до 11 мая, включительно.
Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.
ИСТОЧНИК KP.RU