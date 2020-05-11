В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин обратился к россиянам во время совещания о выходе из самоизоляции и мерах поддержки населения. Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 15 лет. Документ опубликован на сайте Кремля.
- С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста... Мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается, - сообщил Владимир Путин во время обращения.
Люди могут оформить заявку на выплату через госуслуги.
Ожидается, что денежную поддержку получат около 27 миллионов детей России.
ИСТОЧНИК KP.RU