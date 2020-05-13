Главный санитарный врач Ростовской области потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах
В среду, 13 мая, в правительстве Ростовской области организовали заседание регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19, во время которого главный санитарный врач региона Евгений Ковалев потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах.
- Это действенная мера, как показывает статистика, она позволяет снижать число заболевших коронавирусом, - сообщил он.
Руководитель отметил, что сейчас не все жители Ростовской области соблюдают "масочный" режим. По его мнению необходимо усилить меры административного воздействия и штрафовать нарушителей а отсутствие масок при нахождении на улице и в общественных местах.
Стоит отметить, что сейчас штраф за отсутствие медицинской маски составляет от 1 до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU