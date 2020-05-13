Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора

13 Май 2020 2020-05-13T13:49:42+03:00

Перемещаться по городу без этих документов запрещено

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В Ростовской области срок действия пропусков на перемещение будет автоматически продлено. Глава региона внес постановление правительства Ростовской области №272.

Теперь полученные ранее пропуски продолжают действовать до особого распоряжения губернатора Василия Голубева.

Главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко поручили в срок до 15 мая выдать новые пропуска. Эти документы получат люди, которые имеют государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории города Ростова-на-Дону, а также задействованы на ярмарках.

Известно, что с 15 мая в Ростовской области вводятся послабления режима самоизоляции и повышенной готовности. В донской столице начнут работать ярмарки продовольствия. А уже на следующей рабочей обещали открыть салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU