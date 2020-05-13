Подросток умер на стройке в Ростовской области

13 Май 2020 2020-05-13T20:13:31+03:00

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На стройке в Ростовской области произошла трагедия. Подросток погиб из-за падения с высоты металлической конструкции. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, рабочие снимали металлическую конструкцию. В ходе работ часть арматуры рухнула на 17-летнего подростка. Постращавший парень получил различные травмы и скончался на месте происшествия.Трагедия произошла на одном из предприятий в Миллерово.

- Несовершеннолетний был привлечен подрядной организацией к работам в качестве разнорабочего без оформления трудового или иного гражданско-правового договора, - рассказали в ведомстве.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ. Подозреваемому в преступлении грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU