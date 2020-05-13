Подросток умер на стройке в Ростовской области
На стройке в Ростовской области произошла трагедия. Подросток погиб из-за падения с высоты металлической конструкции. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело.
По версии следователей, рабочие снимали металлическую конструкцию. В ходе работ часть арматуры рухнула на 17-летнего подростка. Постращавший парень получил различные травмы и скончался на месте происшествия.Трагедия произошла на одном из предприятий в Миллерово.
- Несовершеннолетний был привлечен подрядной организацией к работам в качестве разнорабочего без оформления трудового или иного гражданско-правового договора, - рассказали в ведомстве.
Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ. Подозреваемому в преступлении грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU