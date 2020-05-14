2020-05-14T12:39:29+03:00
Общество

В Ростове до конца 2020 года откроется новая детская больница

Медучреждение рассчитано на 250 посещений в сутки
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Детская больница в Железнодорожном районе предназначена для оказания амбулаторной помощи. Фото: donland.ruДетская больница в Железнодорожном районе предназначена для оказания амбулаторной помощи. Фото: donland.ru
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В донской столице завершается строительство новой детской поликлиники. Как сообщили в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, медучреждение появится в Железнодорожном районе города, на улице Профсоюзной.

Ввести в эксплуатацию объект стоимостью свыше 338 млн рублей планируется до конца второго квартала 2020 года.

Больница предназначена для оказания амбулаторной помощи и рассчитана на 250 посещений в сутки. На ее территории разместятся отделения лечебной и неотложной помощи, педиатрическое отделение, кабинеты врачей консультативного приема, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория.

- В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и работы по устройству слаботочных внутренних и наружных сетей, благоустройство и озеленение территории. Строительная готовность ориентировочно составляет 98%, – рассказал подробности региональный замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Федор Абаджев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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