2020-05-15T10:39:58+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 16-17 мая 2020: сильный ветер и похолодание

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на выходные 16-17 мая 2020
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на выходные. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на выходные. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода в Ростове-на-Дону на выходные 16-17 мая 2020: сильный ветер и похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то в ближайшие дни погода немного испортится. Так, если в пятницу, 15 мая, в дневные часы воздух прогреется до плюс 20 градусов, то после температура пойдет на спад.

Так в субботу, 16 мая, днем столбики термометров вначале достигнут плюс 17 градусов, а потом температура начнет падать до плюс 13 градусов. Кроме того, возможны осадки в виде дождя.

В воскресенье, 17 мая, в дневные часы от 15 до 17 со знаком плюс. Однако дождя не обещают.

Кроме того, с пятницы, 15 мая, поднимется сильный ветер, сила которого будет достигать одиннадцати метров в секунду. А в субботу, 16 мая, он изменит свое направление с западного на восточное и усилится до 17 метров в секунду.

В региональном Управлении МЧС сообщили о штормовом предупреждении: град, грозы, ливни и шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду прогнозируют до конца 16 мая в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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