2020-05-15T12:32:11+03:00
Общество

В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера

Об этом озвучил главный санитарный врач региона
Ольга ГОПАЛО
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Пока там разрешат только стричь и красить волосы, а вот маникюр пока под запретом.Пока там разрешат только стричь и красить волосы, а вот маникюр пока под запретом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области совсем скоро разрешат открыться салонам красоты. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции работать они будут не так как обычно, а с оглядкой на меры безопасности.

Пока там могут только делать стрижки, укладки и проводить уход за волосами, так как при таких работах клиент и мастер практически не сталкиваются лицом к лицу. А вот остальные процедуры, когда невозможно защититься или когда необходим контакт с лицом клиента, производиться не будут.

Как озвучил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у посетителей и сотрудников будут измерять температуру, все должны обрабатывать руки дезинфекционными средствами. Кроме того, чтобы избежать ажиотаж среди посетителей, принимать клиентов будут только по предварительной записи. Сами работники должны трудиться в защитных костюмах и перчатках, а также надевать шапочку на голову.

- В идеале в одной комнате должно быть одно рабочее место. Да, это снизит количество клиентов, но никто не мешает начинать рабочий день пораньше и работать после 22:00, - добавил Евгений Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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