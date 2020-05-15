Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста

15 Май 2020 2020-05-15T13:08:01+03:00

На своей должности он пробыл четыре года

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Владимир Путин принял решение об освобождении от должности руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Указ уже подписан.

Максим Ткаченко на своей должности он проработал четыре года после отставки Александра Гречушкина на заслуженный отдых.

Известно, что ранее был заместителем руководителя СУ СКР РФ по Республике Дагестан. Свою трудовую деятельность начал в органах прокуратуры с должности от следователя Грозненского района Чеченской Республики. Являлся заместителем руководителя следственного отдела по городу Кисловодску следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU