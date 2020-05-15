2020-05-15T13:08:01+03:00
Общество

Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста

На своей должности он пробыл четыре года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Максим Ткаченко покинул пост. Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФМаксим Ткаченко покинул пост. Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
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Владимир Путин принял решение об освобождении от должности руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Указ уже подписан.

Максим Ткаченко на своей должности он проработал четыре года после отставки Александра Гречушкина на заслуженный отдых.

Известно, что ранее был заместителем руководителя СУ СКР РФ по Республике Дагестан. Свою трудовую деятельность начал в органах прокуратуры с должности от следователя Грозненского района Чеченской Республики. Являлся заместителем руководителя следственного отдела по городу Кисловодску следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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