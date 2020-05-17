В Ростовской области передовому хозяйству СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет

17 Май 2020 2020-05-17T13:17:17+03:00

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Сегодня один из лидеров агропромышленного комплекса Ростовской области – передовое хозяйство СЗАО «СКВО» - отмечает 100 лет с момента своего основания. За вековую историю небольшое предприятие из казачьего хутора Путь Правды, находящегося в Зерноградском районе, превратилось в одного из ключевых экспортеров элитной пшеницы в донском регионе, а также производителя высококачественного молока и мяса.

Колхоз имени Военсовета СКВО появился в 1920 году на месте имений казачьего генерала Жеребкова и помещика Чернова. Сначала это была сельскохозяйственная коммуна «Путь Правды», состоящее из 16 крестьянских семей.

Колхоз пережил все ключевые события прошедших 100 лет: Великую Отечественную войну, «перестройку», распад Советского Союза.

Новая веха в развитии набиравшего обороты предприятия началась в 1989 году с приходом пятнадцатого председателя колхоза – Владимира Касьяненко. Энергичный руководитель строил работу своего хозяйства, исходя из реалий поменявшихся экономических отношений – без страха принимать новаторские решения. Владимир Михайлович возглавлял предприятие более 25 лет. За четверть века своего руководства он сделал предприятие одним из лучших на Дону по всем направлениям деятельности: растениеводству, семеноводству и животноводству.

После его ухода из жизни дело смело продолжила дочь Анна Касьяненко. Новому гендиректору удалось не только сохранить курс своего отца, но и существенно нарастить мощности сельхозпроизводителя. Все это позволило компании стать одним из самых перспективных сельхозпредприятий Ростовской области, работающих на экспорт высококачественной донской продукции. СЗАО «СКВО» стало «Предприятием года 2019» по версии независимого международного рейтинга в области экономики «Лига Лучших предприятий России». Желаем дальнейшего роста и расширения!

ИСТОЧНИК KP.RU