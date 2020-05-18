2020-05-18T16:30:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропал 53-летний мужчина

Игорь Овчаров пропал 13 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал еще в апреле. Фото: "Лиза Алерт Юг"Мужчина пропал еще в апреле. Фото: "Лиза Алерт Юг"
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В Ростовской области в розыск объявлен 53-летний мужчина. Известно, что Игорь Овчаров пропал еще 13 апреля. Последний раз его видели в Ростове-на-Дону. С того дня никому неизвестно о том, где он может находиться - ни его близким, ни родным.

- Рост мужчины около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые до плеч, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

В чем в тот день был одет мужчина неизвестно. Однако он может находиться в любом городе.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о том, где может находиться Игорь Павлович или вы вдруг встретите его на улице, то обязательно позвоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с изображением Игоря Овчарова распространяют в сети Интернет, чтобы было легче его найти.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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