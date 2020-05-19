2020-05-19T11:52:14+03:00
Общество

Футболисты "Ростова" проведут восемь матчей после карантина

Стали известны предварительные даты матчей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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ФК "Ростов" намерен улучшить место в рейтинге чемпионата России Фото: пресс-служба ФК "Ростов"ФК "Ростов" намерен улучшить место в рейтинге чемпионата России Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Напряженная серия игр предстоит футболистам "Ростова" после возобновления матчей РПЛ. Встречи возобновится с 21 июня. Российская футбольная премьер-лига опубликовала календарь игр чемпионата.

Футболисты проведут восемь туров, чтобы распределить места в турнирной таблице по итогам сезона 2019/20.

Так, 21 июня «Ростов» сыграет в гостях с «Сочи». На «Ростов-Арене» игроки встретятся с противниками 28 июня. На домашнем стадионе они сыграют с «Арсеналом».

Самым напряженным месяцем станет июль. Желто-синие сыграют с «Краснодаром» - 1 июля,«Крыльями Советов» - 5 июля, командой из Уфы - 8 июля, «Оренбургом» - 12 июля, «Рубином» - 15 июля. Последний матч ростовского клуба состоится 22 июля с нынешним лидером рейтинга чемпионата РФ «Зенитом».

Согласно решению РФС, все футбольные матчи будут проводиться без зрителей. В играх можно будет делать по пять замен вместо трёх. Встречи клубов могут быть перенесены на другое поле в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

ФК «Ростов» занимает четвёртое место в рейтинге чемпионата России. Его опережают клубы «Зенит»,«Локомотив» и «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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