Глава донского минздрава Татьяна Быковская объяснила смертность от коронавируса в Ростовской области

19 Май 2020 2020-05-19T13:44:12+03:00

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Во вторник, 19 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг в региональном штабе по борьбе в региональном пресс-центре по информированию населения по борьбе с новой коронавирусой инфекцией.

В регионе из-за смертельно опасного вируса погибли 31 человек.

- Наибольшее количество умерших - пенсионеры старше 65 лет. Все погибшие от коронавируса имели сопутствующие заболевания - сердца, диабет и прочие. ЗаражениеCOVID-19 усугубляет их течение и человек погибает. Они умирают о того, что вирус усугубляет имеющиеся хронические болезни, - отметила Татьяна Быковская.

Стоит отметить, что вылечить от коронавируса донские медики смогли уже 874 заболевших. В больницах и стационарах региона проходят лечение 417 человек, 1322 пациента переносят болезнь в "легкой форме" и получают всю необходимую помощь на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU