Один из депутатов Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом
Донские медики лечат от коронавируса депутата законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко. О своем диагнозе народный избранник сообщил он на своей странице в Facebook.
Болезнь выявилась после проведения планового тестирования на COVID-19 в правительстве области.
– Могу сказать, что мне не удалось избежать заражения коронавирусом. В ходе планового тестирования на COVID-19 получил положительный результат. Чувствую себя хорошо. Продолжаю работать из дома, – сообщил подписчикам Вячеслав Василенко.
Теперь все людям, с которыми контактировал депутат, придется сдать анализ на коронавирус и уйти на обязательный 14-дневный карантин.
Стоит отметить, что народный избранник до выявления диагноза активно работал и участвовал в плановых мероприятия в правительства региона, где в рамках рабочих процессов общался с людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU