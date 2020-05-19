2020-05-19T17:55:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из депутатов Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом

Он получает все необходимое лечение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Депутат ЗС РО Вячеслав Василенко. Фото: Facebook Вячеслав ВасиленкоДепутат ЗС РО Вячеслав Василенко. Фото: Facebook Вячеслав Василенко
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Донские медики лечат от коронавируса депутата законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко. О своем диагнозе народный избранник сообщил он на своей странице в Facebook.

Болезнь выявилась после проведения планового тестирования на COVID-19 в правительстве области.

– Могу сказать, что мне не удалось избежать заражения коронавирусом. В ходе планового тестирования на COVID-19 получил положительный результат. Чувствую себя хорошо. Продолжаю работать из дома, – сообщил подписчикам Вячеслав Василенко.

Теперь все людям, с которыми контактировал депутат, придется сдать анализ на коронавирус и уйти на обязательный 14-дневный карантин.

Стоит отметить, что народный избранник до выявления диагноза активно работал и участвовал в плановых мероприятия в правительства региона, где в рамках рабочих процессов общался с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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