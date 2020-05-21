Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру

21 Май 2020 2020-05-21T09:55:18+03:00

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Следователи устанавливают обстоятельства травмы ребенка. Как сообщает СУ СК по Ростовской области, восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в младшую сестру.

Трагедия сыгралась в селе Ремонтном. После выстрела семилетнего ребенка госпитализировали в больницу.

- Защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы органов Следственного комитета. Участниками происшествия явились двое малолетних детей, следственными органами СК России по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU