Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру
Следователи устанавливают обстоятельства травмы ребенка. Как сообщает СУ СК по Ростовской области, восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в младшую сестру.
Трагедия сыгралась в селе Ремонтном. После выстрела семилетнего ребенка госпитализировали в больницу.
- Защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы органов Следственного комитета. Участниками происшествия явились двое малолетних детей, следственными органами СК России по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU