2020-05-21T09:55:18+03:00
Общество

Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру

Пострадавшего ребенка отвели в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Медики оказали постращавшей необходимую помощь. Фото: Архив КПМедики оказали постращавшей необходимую помощь. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Следователи устанавливают обстоятельства травмы ребенка. Как сообщает СУ СК по Ростовской области, восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в младшую сестру.

Трагедия сыгралась в селе Ремонтном. После выстрела семилетнего ребенка госпитализировали в больницу.

- Защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы органов Следственного комитета. Участниками происшествия явились двое малолетних детей, следственными органами СК России по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения, - отметили в ведомстве.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Ростовской области запретят продажу алкоголя 1 июня
Восьмилетняя девочка из Ростовской области выстрелила из винтовки в маленькую сестру
В Ростовской области водитель за рулем фуры насмерть сбил пешехода
В Ростове покупатель устроил скандал в магазине из-за неправильно надетой маски у продавца
Регоператор ГК «Чистый город» отвечает на волнующие дончан вопросы
В Ростовской области подросток едва не убил младшего брата из "воздушки"
В семье кошачьих лемуров в донском зоопарки родились милашки малыши
Парковки в центре Ростова стали бесплатными до особого распоряжения
Подросток скончался после падения из окна на 11 этаже
Василий Голубев пригрозил увольнением несоблюдающим "масочный" режим чиновникам
Штормовое предупреждение объявлено в донской столице
В Ростове еще один депутат законодательного собрания заразился коронавирусом
В Ростове у местного жителя обнаружились 23 килограмма синтетического наркотика
В Ростове из-за нарушения эпидемиологического режима закрылись две продовольственные ярмарки
В Ростове проведут тотальную проверку по соблюдению "масочного" режима
В Ростовской области во время пандемии коронавируса работы лишились 36 тысяч человек