2020-05-21T10:06:34+03:00
Общество

Власти Ростовской области запретят продажу алкоголя 1 июня

Нарушившие правило будут оплачивать штраф
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нарушителей будут штрафовать. Фото: Архив КПНарушителей будут штрафовать. Фото: Архив КП
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Жители Ростовской области не смогут купить алкоголь в первый день лета. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

В День защиты детей, 1 июня, власти по традиции вводят запрет на продажу спиртного. Так на сутки запрещена продажа алкоголя по областному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Предприниматели и организации за нарушение закона грозит административное наказание в виде крупного штрафа.

30 мая запрета на продажу алкоголя в день последнего звонка не будет. Напряженная эпидемиологическая ситуация вынудила власти отменить последний звонок в школах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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