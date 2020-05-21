2020-05-21T18:15:57+03:00
Общество

Восемь футболистов прекратили работу с ФК "Чайка"

Руководство не пролило контракты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игроки клуба. Фото: ФК "Чайка"Игроки клуба. Фото: ФК "Чайка"
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Футбольный клуб "Чайка" остался без восьми игроков. Как сообщила пресс-служба, спортсмены покинули состав команды из-за истечения срока контрактов.

Ряды клуба покинули вратарь Максим Киселев, полузащитники Сергей Шаров, Артем Коржунов, Андрей Павленко и Максим Машнев, защитники Артем Вяткин и Шамиль Гасанов, сыгравший в 24 матчах и забивший два гола, а также нападающий Александр Коротаев.

Игроков поблагодарили за матчи и пожелали успешных игр в их новых командах.

По итогам матчей сезона, клуб оказался на 10 месте из 20 команд. ФК "Чайка" провела 27 игр, 10 из которых завершились победой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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