Восемь футболистов прекратили работу с ФК "Чайка"
Футбольный клуб "Чайка" остался без восьми игроков. Как сообщила пресс-служба, спортсмены покинули состав команды из-за истечения срока контрактов.
Ряды клуба покинули вратарь Максим Киселев, полузащитники Сергей Шаров, Артем Коржунов, Андрей Павленко и Максим Машнев, защитники Артем Вяткин и Шамиль Гасанов, сыгравший в 24 матчах и забивший два гола, а также нападающий Александр Коротаев.
Игроков поблагодарили за матчи и пожелали успешных игр в их новых командах.
По итогам матчей сезона, клуб оказался на 10 месте из 20 команд. ФК "Чайка" провела 27 игр, 10 из которых завершились победой.
ИСТОЧНИК KP.RU