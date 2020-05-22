В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам
Власти Ростовской области в особо охраняемых природных территориях региона в 2020 году создадут экологические тропы для туристов. Об этом рассказали в управлении информационной политики правительства области.
Маршруты экологических троп будут включать остановки и стоянки для туристов.Специалисты определят их местоположение по протяженности, природных характеристик территории, особенностей ее посещения людьми.
Так, на каждой остановке тропы установят информационный стенд с описанием особо охраняемой природной территории, сведениями о характерных представителях объектов животного и растительного мира, схемой экологической тропы и фотографиями. А в местах стоянок для удобства гостей, планируется установить беседки, в которых смогут отдыхать туристы.
ИСТОЧНИК KP.RU