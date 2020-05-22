2020-05-22T16:34:01+03:00
Общество

В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам

Маршруты будут включать остановки и стоянки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Маршруты экологических троп будут включать остановки и стоянки для туристов. Фото: Архив КПМаршруты экологических троп будут включать остановки и стоянки для туристов. Фото: Архив КП
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Власти Ростовской области в особо охраняемых природных территориях региона в 2020 году создадут экологические тропы для туристов. Об этом рассказали в управлении информационной политики правительства области.

Маршруты экологических троп будут включать остановки и стоянки для туристов.Специалисты определят их местоположение по протяженности, природных характеристик территории, особенностей ее посещения людьми.

Так, на каждой остановке тропы установят информационный стенд с описанием особо охраняемой природной территории, сведениями о характерных представителях объектов животного и растительного мира, схемой экологической тропы и фотографиями. А в местах стоянок для удобства гостей, планируется установить беседки, в которых смогут отдыхать туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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