Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп

22 Май 2020 2020-05-22T16:51:45+03:00

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В одной из ростовских квартир микрорайона Суворовский семья уже несколько дней считает, что у них в доме разлагается труп человека.

Странный зловонный запах почувствовали и соседи. Главным доказательством того, что в квартире кто-то умер соседи считают непонятную жидкость, стекающуюся с потолка на кухню квартиры, расположенной на этаж ниже.

Перепуганные ростовчане сообщили о происходящем в полицию.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы вскрыть квартиру, но необходимо решение суда или прокуратуры.

Соседям не удается связаться с собственником квартиры, где, по их предположению, лежит труп. Узнать о том, что произошло жильцы дома смогут только после того, как квартиру вскроют.

ИСТОЧНИК KP.RU