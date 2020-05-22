Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп
В одной из ростовских квартир микрорайона Суворовский семья уже несколько дней считает, что у них в доме разлагается труп человека.
Странный зловонный запах почувствовали и соседи. Главным доказательством того, что в квартире кто-то умер соседи считают непонятную жидкость, стекающуюся с потолка на кухню квартиры, расположенной на этаж ниже.
Перепуганные ростовчане сообщили о происходящем в полицию.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы вскрыть квартиру, но необходимо решение суда или прокуратуры.
Соседям не удается связаться с собственником квартиры, где, по их предположению, лежит труп. Узнать о том, что произошло жильцы дома смогут только после того, как квартиру вскроют.
ИСТОЧНИК KP.RU