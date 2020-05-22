Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики

22 Май 2020 2020-05-22T17:28:40+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов в Новошахтинске задержали за распространение наркотиков 32-летнего таксиста и его 27-летнего друга. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, при досмотре в салоне водителя было обнаружено 39 свертков с неизвестным веществом.

Патрульные заметили машину такси. Полицейские посчитали, что молодые люди вели себя подозрительно и заметно нервничали. При обыске у мужчины нашли подозрительные свертки.

- Физико-химическое исследование показало, что это N-метилэфедрон массой около 40 г, - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что мужчины хранили наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU