Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики
Сотрудники правоохранительных органов в Новошахтинске задержали за распространение наркотиков 32-летнего таксиста и его 27-летнего друга. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, при досмотре в салоне водителя было обнаружено 39 свертков с неизвестным веществом.
Патрульные заметили машину такси. Полицейские посчитали, что молодые люди вели себя подозрительно и заметно нервничали. При обыске у мужчины нашли подозрительные свертки.
- Физико-химическое исследование показало, что это N-метилэфедрон массой около 40 г, - сообщили в ведомстве.
Оказалось, что мужчины хранили наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU