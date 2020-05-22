Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию
В пятницу, 22 мая, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев провел брифинг в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Руководитель привал людей сообщать о больных с симптомами коронавируса по горячей линии Роспотребнадзора либо в полицию.
- Нужно сообщать о том, что есть люди, которые не соблюдают требования безопасности при наличии клинических проявлений, характерных для новой коронавирусной инфекции, - отметил Евгений Ковалев.
Стоит отметить, что у некоторых заболевших новой инфекцией есть ощущение, что их самочувствие ухудшилось. Для предотвращения заражения других людей нужно самоизолироваться и сдать тест.
- Нужно остаться дома и вызвать к себе медицинских работников, - отметил главный санитарный врач.
ИСТОЧНИК KP.RU