Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию

22 Май 2020 2020-05-22T18:05:59+03:00

На эти меры вынуждает рост заболеваемости коронавирусом

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В пятницу, 22 мая, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев провел брифинг в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Руководитель привал людей сообщать о больных с симптомами коронавируса по горячей линии Роспотребнадзора либо в полицию.

- Нужно сообщать о том, что есть люди, которые не соблюдают требования безопасности при наличии клинических проявлений, характерных для новой коронавирусной инфекции, - отметил Евгений Ковалев.

Стоит отметить, что у некоторых заболевших новой инфекцией есть ощущение, что их самочувствие ухудшилось. Для предотвращения заражения других людей нужно самоизолироваться и сдать тест.

- Нужно остаться дома и вызвать к себе медицинских работников, - отметил главный санитарный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU