В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер

23 Май 2020 2020-05-23T09:48:25+03:00

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В Ростовской области пропал пенсионер Анатолий Цепин. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», 78-летний мужчина исчез в донской столице еще 14 мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в красно-черную клетчатую рубашку, тельняшку, черное трико, черные мокасины, - сообщили волонтеры. - Рост Анатолия Васильевича 170-175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Из особых примет - татуировки на теле. Ростовчанин страдает потерей памяти.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в Сети Интернет. Поисковики просят не быть равнодушным к чужой беде, и, если вам что-то известно о местонахождении пожилого мужчины или вы случайно встретите его на улице, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU