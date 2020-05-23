Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой

23 Май 2020 2020-05-23T17:51:59+03:00

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В Ростовской области клещи не дремлют. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, жертвами кровопийц уже стали 1 077 человек. Известно, что чуть меньше половины из них - 499 пострадавших - это дети и подростки в возрасте до 14 лет. При этом большая часть укушенных это ростовчане. Далее по убывающей идут жители Таганрога, Шахт, Новошахтинска и Волгодонска. К слову, режим самоизоляции принес свои плоды - число укушенных клещами в 2,3 раза меньше, чем в это же время, но год назад.

При этом в регионе подтвержден и один случай Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи. Известно, что заболевший житель Красносулинского района. Он рассказал, что снимал насекомых с мелкого рогатого скота без перчаток.

Так, клещ достаточно долго - в среднем полчаса - выбирает место для присасывания. Поэтому можно успеть обнаружить его до того, как он начнет кровососание.

В ведомстве напомнили, что если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться к врачу

ИСТОЧНИК KP.RU