2020-05-24T09:48:16+03:00
Происшествия

В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки

Авария произошла поздно вечером в Каменске-Шахтинском
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
По факту произошедшего проводится проверка.По факту произошедшего проводится проверка.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В субботу, 23 мая, в городе Каменске-Шахтинском произошла авария, которая унесла жизнь двух человек. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие случилось на улице Советской, 45 в микрорайоне Лиховском.

- По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем мотоцикла «Хонда» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ведомстве. - После этого водитель двухколесного железного коня столкнулся со встречным автомобилем Kia Spectra с автоледи за рулем.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сам водитель мотоцикла. Там же от полученных травм скончалась 49-летняя женщина-пешеход. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Если вы есть, будьте первыми!»: «Мисс Россия» учит стихи на самоизоляции
В милом бикини и с розовым фламинго: Королева брасса Юлия Ефимова поделилась солнечным фото
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная МРОТ
В Зернограде при пожаре в частном доме погибли два человека
В Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре
В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки
Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря
Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой