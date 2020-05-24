В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки
В субботу, 23 мая, в городе Каменске-Шахтинском произошла авария, которая унесла жизнь двух человек. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие случилось на улице Советской, 45 в микрорайоне Лиховском.
- По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем мотоцикла «Хонда» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ведомстве. - После этого водитель двухколесного железного коня столкнулся со встречным автомобилем Kia Spectra с автоледи за рулем.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сам водитель мотоцикла. Там же от полученных травм скончалась 49-летняя женщина-пешеход. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших.
По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU