В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки

24 Май 2020 2020-05-24T09:48:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 мая, в городе Каменске-Шахтинском произошла авария, которая унесла жизнь двух человек. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие случилось на улице Советской, 45 в микрорайоне Лиховском.

- По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем мотоцикла «Хонда» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ведомстве. - После этого водитель двухколесного железного коня столкнулся со встречным автомобилем Kia Spectra с автоледи за рулем.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб сам водитель мотоцикла. Там же от полученных травм скончалась 49-летняя женщина-пешеход. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU