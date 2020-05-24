2020-05-24T11:20:41+03:00
Общество

В Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре

Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон»
Ольга ГОПАЛО
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Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон». Фото: УГИБДД России по РО.Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон». Фото: УГИБДД России по РО.
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В воскресенье, 24 мая, около четырех часов утра на федеральной трассе М-4 «Дон» перевернулась фура. Об этом на телефон единой диспетчерской службы сообщили очевидцы произошедшего.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась в Миллеровском районе. По предварительным данным у большегруза во время обгона при перестроении из правого ряда в левый лопнуло колесо. В результате, фуру наклонило на левый бок так, что она сбила барьерное ограждение, примерно сто метров. И автомобиль загорелся.

В ведомстве добавили, что в момент дорожно-транспортного происшествия навстречу большегрузу двигался автомобиль Kia Ceed, с которым тот также допустил столкновение.

Сообщается, что люди в легковушке не пострадали. А вот водитель грузовика сгорел прямо в машине. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, после чего будут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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