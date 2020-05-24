2020-05-24T10:03:16+03:00
Общество

В Зернограде при пожаре в частном доме погибли два человека

Их личность пока устанавливают правоохранители
Ольга ГОПАЛО
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Уже через семь минут огонь удалось локализовать.Уже через семь минут огонь удалось локализовать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 24 мая, в городе Зернограде около двух часов ночи произошел пожар, в котором погибли люди. Известно, что ЧП случилось на улице Лермонтова.

- Возгорание произошло в частном доме, площадь которого составила двадцать квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - На месте происшествия работали 11 человек огнеборцев и четыре спецмашины. Уже через семь минут огонь удалось локализовать, еще через четыре полностью ликвидировать.

Сообщается, что на месте происшествия были найдены тела двух человек. Приехавшим на место медикам скорой оставалось констатировать лишь смерть пострадавших. В настоящее время их личность пока устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все подробности случившегося, а также причина пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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