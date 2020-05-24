2020-05-24T11:28:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная МРОТ

Звонить нужно после обеда 25 мая
Ольга ГОПАЛО
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Звонить нужно после обеда 25 мая .Звонить нужно после обеда 25 мая .Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 25 мая, в городе Ростове-на-Дону пойдет горячая линия, позвонив на которую можно будет задать вопросы и получить компетентные ответы на темы прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Известно, что ее проедут в региональном министерстве труда и социального развития Ростовской области. Сотрудники ведомства будут дежурить у телефона два часа - с 14:00 до 16:00. Дозвонившись в это время по телефону можно будет узнать ответы на все интересующие вопросы, в том числе - каковы размеры МРОТа и прожиточного минимума, что делать, если не доплачивают, и законно ли это, куда обращаться, и чем могут помочь.

К слову, тот же телефон, указанный ниже, работает в министерстве труда и по общим вопросам в рабочие часы ведомства, а остальное время установлен автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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