2020-05-24T13:05:55+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: штрафы начинаются от тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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Маска - обязательный аксессуар в дни пандемии.Маска - обязательный аксессуар в дни пандемии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: в региональном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции озвучили количество протоколов, которые были составлены в отношении жителей Ростовской области за несоблюдение масочного режима.

Напомним, вот уже почти второй месяц на Дону действует режим самоизоляции, а с мая появление в масках в общественных местах является обязательным условием.

Тем не менее, только за последние сутки в регионе были составлен 826 протоколов в отношении тех жителей, которые появились на улице без маски. Известно, что в первый раз правоохранители могут ограничиться предупреждением. Далее - штраф. Согласно статье 20.6.1 Административного кодекса РФ, штраф за невыполнение требований, установленных властями в связи с угрозой возникновения ЧС, составляет от одной до 30 тысяч рублей, а вот для лиц у которых подтвержден диагноз коронавирус - по другой административной статье 6.3, штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Всего же за время пандемии были составлены 12 685 таких протоколов. Однако размер наказания и вину всегда определяет только суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима
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