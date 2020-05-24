«Если вы есть, будьте первыми!»: «Мисс Россия» учит стихи на самоизоляции

24 Май 2020 2020-05-24T15:57:38+03:00

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Фанаты самой красивой девушки страны не переживают за ее будущее после того, как она передаст корону «Мисс Россия». Почти за год уроженка Азова - девушка живет и учится в Москве - сразила целую армию фанатов. Их у Алины Санько великое множество. А все потому, что дончанку называют не только самой естественной красоткой, но и настоящим талантом.

Алина отлично рисует картины и демонстрирует их своим подписчикам. Правда, почти под каждым таким постом можно нередко встретить комментарий в духе: не ясно, кто красивее - автор или картина. А еще у девушки есть хобби - она читает стихи. Да так проникновенно, что их хочется переслушивать снова и снова. Одно из последних уже посмотрели тысячи раз, но бывалые знают - это еще не предел!

- Я уже не раз говорила о том, что с восхищением отношусь к творчеству Роберта Рождественского, - так представила свое очередное прочтение красотка. - А это одно из моих самых любимых стихотворений этого поэта.

Комплименты посыпались на рассказчицу как из рога изобилия.

- Ты так проникаешь в каждые строчки, аж до мурашек, - написал один из них.

- Ты приятная девушка. И прекрасно читаешь стихи, - похвалил другой.

ms.alinasanko Друзья, а Вы любите поэзию?

ИСТОЧНИК KP.RU