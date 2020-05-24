2020-05-24T15:52:05+03:00
Общество

У ростовчанина угнали подержанную легковушку

На ней угонщик врезался в дерево
Ольга ГОПАЛО
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На ней угонщик врезался в дерево.На ней угонщик врезался в дерево.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что кто-то угнал его «Ладу». По словам хозяина, машина была припаркована у одного из многоквартирных домов донской столицы. Однако когда он в очередной раз вышел на улицу, то не обнаружил легковушку на привычном месте.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать подозреваемого. Им оказался 21-летний житель донской столицы, который в свое время уже был судим за кражу. Молодой человек признался полицейским, что угнал чужой автомобиль для того, чтобы просто покататься. Однако на одной из улиц он не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

В итоге в отношении горе-угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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