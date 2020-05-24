24 Май 2020 2020-05-24T16:29:41+03:00

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В Ростовской области ищут 42-летнего мужчину, который пропал 21 мая. Известно, что в тот день около одиннадцати часов утра Сергей Мальцев вышел из своего дома, который расположен в станице Грушевская Аксайского района. Однако с тех пор никому неизвестно, где он может находиться - ни его родным, ни близким.

- В тот день на нем были серая куртка, черная рубашка, синяя майка с длинным рукавом, штаны цвета хаки и синие кроссовки, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины примерно 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Известно, что Сергей Михайлович нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе. Именно поэтому поисковики обращаются ко всем, кто может знать, о его местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU